Общество
4 минуты назад
Липецкая вечЁрка: 21 февраля
Высеченный мэр, тропический ад и подозрительный хлеб.
Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 21 февраля.
Большего всего внимания липчане сегодня уделили публичной порке мэра Липецка. Вице-губернатор наговорил немало особо «приятного» в адрес Сергея Иванова.
Не меньшую популярность снискало сообщение о тропическому аду для жителей пятиэтажки. Там горячей водой затопило весь подъезд.
Активнее всего липчане сегодня обсуждали критику в адрес управляющих компаний. Попробуйте угадайте, кто сегодня провинился?
Также оживленно во вторник в теме качества хлеба на липецких прилавках. Специалисты настораживают...
Самой полезной сегодня липчанам показалась новость о том, что приходит весна. Правда, не без неудобств. Но все же приходит!
Большего всего внимания липчане сегодня уделили публичной порке мэра Липецка. Вице-губернатор наговорил немало особо «приятного» в адрес Сергея Иванова.
Не меньшую популярность снискало сообщение о тропическому аду для жителей пятиэтажки. Там горячей водой затопило весь подъезд.
Активнее всего липчане сегодня обсуждали критику в адрес управляющих компаний. Попробуйте угадайте, кто сегодня провинился?
Также оживленно во вторник в теме качества хлеба на липецких прилавках. Специалисты настораживают...
Самой полезной сегодня липчанам показалась новость о том, что приходит весна. Правда, не без неудобств. Но все же приходит!