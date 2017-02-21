Общество

4 минуты назад

Липецкая вечЁрка: 21 февраля

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#Обзор #события

Высеченный мэр, тропический ад и подозрительный хлеб.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 21 февраля.

Большего всего внимания липчане сегодня уделили публичной порке мэра Липецка. Вице-губернатор наговорил немало особо «приятного» в адрес Сергея Иванова.

Не меньшую популярность снискало сообщение о тропическому аду для жителей пятиэтажки. Там горячей водой затопило весь подъезд.

Активнее всего липчане сегодня обсуждали критику в адрес управляющих компаний. Попробуйте угадайте, кто сегодня провинился?

Также оживленно во вторник в теме качества хлеба на липецких прилавках. Специалисты настораживают...

Самой полезной сегодня липчанам показалась новость о том, что приходит весна. Правда, не без неудобств. Но все же приходит!
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#Обзор #события

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