Волонтеры посетили детский реабилитационный центр

День спонтанного проявления доброты отметили в Краснинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Очаг».

Праздник добра с подарками, конкурсами и играми воспитанникам центра подарил добровольческий отряд «Вместе» Краснинской школы.



Интересная и разнообразная программа праздника стала настоящим сюрпризом для ребят. Волонтёры провели множество интересных развлекательных конкурсов - «Прищепки», «Воздушный бой», «Снежинки», «Стульчики», «Танцевальный». Зал заполнился смехом и улыбками детей.



Воспитанники центра в свою очередь выразили благодарность и признательность гостям, вручив им изготовленный своими руками символ праздника – белый цветок. Гости договорились с детьми, что такие благотворительные визиты станут традицией.



Также в этот день в центре прошла акция «Поделись добром!». Актовый зал был украшен пожеланиями добра, пословицами и поговорками о доброте, вместе с детьми был изготовлен «Цветок добра». Специалисты и воспитатели совместно с детьми вышли на улицу и раздавали прохожим брошь-«белый цветок», который символизирует этот день, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.