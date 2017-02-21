Общество

3 минуты назад

Волонтеры посетили детский реабилитационный центр

#волонтеры
Волонтеры посетили детский реабилитационный центр

День спонтанного проявления доброты отметили в Краснинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Очаг».

Праздник добра с подарками, конкурсами и играми воспитанникам центра подарил добровольческий отряд «Вместе» Краснинской школы.

Интересная и разнообразная программа праздника стала настоящим сюрпризом для ребят. Волонтёры провели множество интересных развлекательных конкурсов - «Прищепки», «Воздушный бой», «Снежинки», «Стульчики», «Танцевальный». Зал заполнился смехом и улыбками детей.

Воспитанники центра в свою очередь выразили благодарность и признательность гостям, вручив им изготовленный своими руками символ праздника – белый цветок. Гости договорились с детьми, что такие благотворительные визиты станут традицией.

Также в этот день в центре прошла акция «Поделись добром!». Актовый зал был украшен пожеланиями добра, пословицами и поговорками о доброте, вместе с детьми был изготовлен «Цветок добра». Специалисты и воспитатели совместно с детьми вышли на улицу и раздавали прохожим брошь-«белый цветок», который символизирует этот день, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.
#волонтеры

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