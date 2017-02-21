В Липецкой области снова нашли опасную незамерзайку

Жидкость не прошла проверку по массовой концентрации метанола.

Как сообщает пресс-центр Уравления Роспотребнадзора по Липецкой области, во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена внеплановая проверка оборота спиртосодержащей продукции в магазине индивидуального предпринимателя, расположенном в селе Долгоруков, в ходе которой отобран один образец жидкости незамерзающей для стекол автотранспорта «Арктик - Айс» - 30°С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 5 л, дата изготовления IV квартал 2015г., изготовитель ООО «Зодиак» (600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9).



Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.



В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции, а также направлена информация о приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации.



В случае выявления в торговой сети вышеуказанной стеклоомывающей жидкости или другой аналогичной подозрительной продукции необходимо позвонить по телефону горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23 для принятия мер реагирования.



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