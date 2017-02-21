Липецкие руководители знают, как создать команду мечты

В минувшее воскресенье 19 февраля 150 руководителей и собственников Липецка приняли участие в мастер-классе Максима Батырева «Менеджер и команда».

Это прошел уже второй мастер-класс Максима в Липецке. На первый, в ноябре 2016 года, организаторы агентство решений «КИТ МЕДИА» собрали более 80 участников. Треть выразили желание прийти на второй мастер-класс с программой «Менеджер и команда. Как создать команду мечты».

Как сделать из разных людей коллектив единомышленников, способный вести ваше подразделение и вашу компанию к сверхрезультатам? Как сделать так, чтобы люди работали слаженно и защищали интересы друг друга? Что делать менеджеру, чтобы у него сформировалась настоящая Команда? Именно на эти вопросы получили ответы участники мастер-класса 19 февраля.

Максим «Комбат» Батырев поделился своим практическим опытом, а участники увидели того самого сбытового зайца. Для участников была подготовлена бодрящая разминка , полезные подарки, неформальный нетворкинг и приятная атмосфера обучения.

Отзывы участников подтверждают полезность события для деловой жизни города:

«Самый умный ресурс в любых бизнес-процессов - это наши сотрудники, а если они работают как единый механизм на общую цель, это и есть команда мечты! Спасибо, Максим!»

«Эти знания важны и нужны, для развития и достижения целей в создании команды! И себя лично».

«Простые вещи, которые должны быть объяснены, которые затем нужно пропустить через себя.максим, делает это великолепно».







Организатор мероприятия агентство решений « КИТ МЕДИА» Помогаем продавать больше с помощью интернет-маркетинга, продающих сайтов, бизнес-событий! ИП Жуков К. Г.

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