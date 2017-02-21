В Липецке пройдут Бунинские чтения

К участию приглашаются в том числе и исполнители песен и романсов на стихи И. А. Бунина.

Как сообщает департамент образования Липецка, в марте в гимназии № 1 состоятся Бунинские чтения. В гимназии № 1 с 2007 года существует школьный музей им. И. Бунина, руководителем которого является учитель русского языка и литературы Елена Кочеткова. Основу школьного музея составляют фото- и иллюстрированные материалы, документы, видео и аудиозаписи, газетный и книжный фонды, другие экспонаты, переданные в дар музею учителями, родителями, учащимися, жителями города. Ежегодно в гимназии №1 проводятся Бунинские чтения. Как известно, к участию в этом конкурсе допускаются исполнители поэтических и прозаических произведений И. А. Бунина, авторы собственных литературных произведений (поэзия, проза), исполнители песен и романсов на стихи И. А. Бунина (в том числе собственного сочинения), иллюстрации произведений И. А. Бунина. Педагоги – участники заседания классных руководителей «Об экскурсионной и туристической деятельности как средствах реализации ФГОС» – были приглашены к участию в Бунинских чтениях.