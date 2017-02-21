Сегодня на карантин ушли более 1,4 тысячи липецких школьников

Полностью закрыты ещё две школы.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, сегодня из-за ОРВИ и гриппа ушли на карантин 146 учеников лицея №3, 183 человека в школе № 29, еще 91 — в школе №2, 249 — в гимназии №1, 13 — в школе №16, 28 — в школе №9. Полностью закрыты школы №62 и №7 — только в последней занятия приостановлены для 714 человек. Во всех этих школах частичный и полный карантин объявлены с 22 по 27 февраля.

В школах №8, 18, 31, 51 (начальные классы), 69, 77 карантин продлится по 22 февраля, в начальных классах школы №70 – по 23 февраля. В гимназии №12, школах №25, 52 занятий не будет по 26 февраля.

Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции.