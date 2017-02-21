Культура
34 минуты назад
В Липецке уже выбирают лучшее мини-чучело
Липчане сделали кукол из бумаги, веника, бисера.
Как сообщает администрация Нижнего парка, началось голосование за самую оригинальную, маленькую масленичную куклу «Маслена». Напомним, чтобы стать участником конкурса, нужно было сделать оригинальную масленичную куклу, подписать свою работу и принести ее в парк.
Липчане сделали чучела из бумаги, ткани, воздушных шаров, бисера, веника, чучело-топиарий, вязаное чучело.
10 самых оригинальных кукол выложены для голосования в группе «Парки 48». Автор «Маслены», которая наберет наибольшее количество голосов будет награжден 26 февраля в 14 часов детском парке.
Фото https://vk.com/parki48
Липчане сделали чучела из бумаги, ткани, воздушных шаров, бисера, веника, чучело-топиарий, вязаное чучело.
10 самых оригинальных кукол выложены для голосования в группе «Парки 48». Автор «Маслены», которая наберет наибольшее количество голосов будет награжден 26 февраля в 14 часов детском парке.
Фото https://vk.com/parki48