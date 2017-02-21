В Липецке уже выбирают лучшее мини-чучело

Липчане сделали кукол из бумаги, веника, бисера.

Фото

https://vk.com/parki48

Как сообщает администрация Нижнего парка, началось голосование за самую оригинальную, маленькую масленичную куклу «Маслена». Напомним, чтобы стать участником конкурса, нужно было сделать оригинальную масленичную куклу, подписать свою работу и принести ее в парк.Липчане сделали чучела из бумаги, ткани, воздушных шаров, бисера, веника, чучело-топиарий, вязаное чучело.10 самых оригинальных кукол выложены для голосования в группе «Парки 48». Автор «Маслены», которая наберет наибольшее количество голосов будет награжден 26 февраля в 14 часов детском парке.