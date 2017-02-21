В Липецке пройдет экскурсия по историческим торговым местам

Всемирным днем экскурсовода, который отмечается сегодня, 21 февраля, приглашает на бесплатную экскурсию «Липецк купеческий». ﻿

Тема – история торговли и купечества в нашем городе. Экскурсия состоится 26 февраля в 11:00.



Начнется пешая прогулка у памятника М.А. Клюеву – легендарному градоначальнику, управлявшему Липецком с 1903 по 1917 год – и пройдет по ул. Первомайской, Октябрьской и Фрунзе. Историческое путешествие завершится в Нижнем парке. Экскурсия посвящена временам расцвета Липецкого курорта, ярмарок и торговли.



Как сообщают в Областном Центре событийного туризма, для того, чтобы экскурсия была комфортной и информативной, желающие принять в ней участие должны предварительно записаться по телефону горячей линии: 8 800 200 81 20.