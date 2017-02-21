В мире
46 минут назад
Цвет обоев в спальне влияет на секс
И на сон тоже, считают ученые.
Исследование с участием более 2 000 жителей Великобритании лишний раз подтвердило догадку ученых о том, что цвет стен в спальне влияет на качество сна и секса. И это несмотря на то, что человек спит с закрытыми глазами.
Как сообщает «Петербургский дневник», удалось выяснить, что голубые стены влияют на качество сна, а карамельные – интимной жизни. Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать для спальни обои этих цветов. Вследствие этого, исследователи рекомендуют выбирать карамельно-голубой цвет спальни.
Исследование предполагает, что голубой цвет уже давно ассоциируется с чувством спокойствия - вода, голубое небо и многое другое. На самом деле, голубой также помогает уменьшить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, что предполагает более глубокий сон. Причина кроется в специальных рецепторах в сетчатке глаза, которые являются наиболее восприимчивыми к голубому цвету.
Как сообщает «Петербургский дневник», удалось выяснить, что голубые стены влияют на качество сна, а карамельные – интимной жизни. Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать для спальни обои этих цветов. Вследствие этого, исследователи рекомендуют выбирать карамельно-голубой цвет спальни.
Исследование предполагает, что голубой цвет уже давно ассоциируется с чувством спокойствия - вода, голубое небо и многое другое. На самом деле, голубой также помогает уменьшить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, что предполагает более глубокий сон. Причина кроется в специальных рецепторах в сетчатке глаза, которые являются наиболее восприимчивыми к голубому цвету.