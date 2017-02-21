В России

сегодня, 16:29

Путин поручил снести «хрущевки»

144
#Снос #жилье
Путин поручил снести «хрущевки»

Указание дано мэру Москвы.

Как сообщает «Газета.ру», президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные дома. Их власти Москвы планируют завершить снос «хрущевок» в 2017–2018 годах. Разговор опубликован на сайте Кремля.

- Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением, — заявил Путин.

Собянин подтвердил, что "такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат".

«Хрущёвки» — панельные или кирпичные малоэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время руководства страной Никитой Хрущёвым. «Хрущёвки» являются социальным жильём, которое предоставлялось бесплатно. Существует и современный негативный, неофициальный, термин «хрущо́бы», от слова «трущобы», происходящий из-за того что «хрущёвки» возводились как временное жильё, рассчитанное на 25 лет, после чего предполагался их снос. Однако впоследствии, из-за недостаточного объёма строительства жилья, срок использования «хрущёвок» постоянно увеличивался, вследствие чего они пришли в негодность и устарели. Другие причины подобного прозвища — тесные и неудобные квартиры в хрущёвских домах, унылая архитектура.
144
#Снос #жилье

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новорожденная девочка умерла в больнице
#ЧП #смерть
Новорожденная девочка умерла в больнице

59 минут назад

В России
В Москве подросток ранил инструктора по стрельбе
В Москве подросток ранил инструктора по стрельбе

сегодня, 15:06

В России
В Подмосковье девочка-подросток отравилась наркотиками, съев шаурму
В Подмосковье девочка-подросток отравилась наркотиками, съев шаурму

сегодня, 14:29

В России