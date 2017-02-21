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Путин поручил снести «хрущевки»
Указание дано мэру Москвы.
Как сообщает «Газета.ру», президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные дома. Их власти Москвы планируют завершить снос «хрущевок» в 2017–2018 годах. Разговор опубликован на сайте Кремля.
- Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением, — заявил Путин.
Собянин подтвердил, что "такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат".
«Хрущёвки» — панельные или кирпичные малоэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время руководства страной Никитой Хрущёвым. «Хрущёвки» являются социальным жильём, которое предоставлялось бесплатно. Существует и современный негативный, неофициальный, термин «хрущо́бы», от слова «трущобы», происходящий из-за того что «хрущёвки» возводились как временное жильё, рассчитанное на 25 лет, после чего предполагался их снос. Однако впоследствии, из-за недостаточного объёма строительства жилья, срок использования «хрущёвок» постоянно увеличивался, вследствие чего они пришли в негодность и устарели. Другие причины подобного прозвища — тесные и неудобные квартиры в хрущёвских домах, унылая архитектура.
- Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением, — заявил Путин.
Собянин подтвердил, что "такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат".
«Хрущёвки» — панельные или кирпичные малоэтажные дома, массово сооружавшиеся в СССР во время руководства страной Никитой Хрущёвым. «Хрущёвки» являются социальным жильём, которое предоставлялось бесплатно. Существует и современный негативный, неофициальный, термин «хрущо́бы», от слова «трущобы», происходящий из-за того что «хрущёвки» возводились как временное жильё, рассчитанное на 25 лет, после чего предполагался их снос. Однако впоследствии, из-за недостаточного объёма строительства жилья, срок использования «хрущёвок» постоянно увеличивался, вследствие чего они пришли в негодность и устарели. Другие причины подобного прозвища — тесные и неудобные квартиры в хрущёвских домах, унылая архитектура.