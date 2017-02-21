Украина заблокировала заявление по Чуркину

Посол скоропостижно скончался накануне.

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного скончавшемуся накануне постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



- В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе, — заявила она.



Легендарный российский дипломат Виталий Чуркин, с 2006 года представлявший РФ в ООН, ушел из жизни всего за день до своего 65-летия. В ООН память российского постпреда почтили минутой молчания. Он Виталий Чуркин посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.