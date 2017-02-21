Работников НЛМК поздравили с Днем защитника Отечества

﻿﻿На Новолипецком металлургическом комбинате, основном предприятии Группы НЛМК, накануне Дня защитника Отечества прошло традиционное чествование работников, участвовавших в боевых действиях в различных локальных конфликтах. Их поздравили руководители предприятия и региона, профсоюзной организации комбината.﻿

Как сообщает пресс-служба НЛМК, торжественное мероприятие завершило выступление известного творческого коллектива «Казаки России», который исполнил лучшие номера из своего богатого репертуара.

В различных подразделениях НЛМК трудятся 420 сотрудников, которые в разные годы участвовали в боевых действиях в различных локальных конфликтах на территории России и за рубежом. 19 из них за выполнение воинского долга наградили боевыми орденами и медалями.

Сегодня срочную службу в российской армии проходят 97 работников комбината. В последнее время молодые работники НЛМК служат преимущественно в войсковых частях, дислоцированных в Западном военном округе Минобороны России. Предприятие гарантирует каждому работнику после возвращения со срочной службы трудоустройство на комбинате, а также выплату материальной помощи.