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сегодня, 16:13

Липчан научат кардмейкингу

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#кардмейкинг #скрапбукинг
Липчан научат кардмейкингу

Эксклюзивные открытки сможет научиться делать каждый

"Арт-лаборатория", действующая в областной универсальной научной библиотеке, проведет мастер-класс по по кардмейкингу.
«Кардмейкинг» в переводе с английского языка: card – открытка, make – делать, то есть это изготовление открыток своими руками. Т

Техника изготовления открыток своими руками зародилась в Древнем Китае. В 1400 году первая открытка попала в Европу и стала очень популярной. До середины девятнадцатого века люди во всех уголках Европы поздравляли друг друга с праздниками именно самодельными открытками. Потом появились различные печатные устройства, но открытки, сделанные своими руками, по-прежнему остаются самым памятным подарком.

Освоить технику кардмейкинга можно в "Арт-лаборатории" 2 марта в 17.00.  Предварительная запись в отделе абонемента или по тел. 27-06-75. Количество мест ограничено, сообщили в библиотеке.
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#кардмейкинг #скрапбукинг

Комментарии (1)

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Липчанин

сегодня, 16:28
После того как почитаешь на данном сайте, что творится в области, производить открытки, что-то не хочется.
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