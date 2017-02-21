Липчан научат кардмейкингу

Эксклюзивные открытки сможет научиться делать каждый

"Арт-лаборатория", действующая в областной универсальной научной библиотеке, проведет мастер-класс по по кардмейкингу.

«Кардмейкинг» в переводе с английского языка: card – открытка, make – делать, то есть это изготовление открыток своими руками. Т



Техника изготовления открыток своими руками зародилась в Древнем Китае. В 1400 году первая открытка попала в Европу и стала очень популярной. До середины девятнадцатого века люди во всех уголках Европы поздравляли друг друга с праздниками именно самодельными открытками. Потом появились различные печатные устройства, но открытки, сделанные своими руками, по-прежнему остаются самым памятным подарком.



Освоить технику кардмейкинга можно в "Арт-лаборатории" 2 марта в 17.00. Предварительная запись в отделе абонемента или по тел. 27-06-75. Количество мест ограничено, сообщили в библиотеке.