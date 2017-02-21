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Алиев назначил жену заместителем
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Супруга получила должность вице-президента.
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева в вторник, 21 февраля, сообщила о назначении его супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны. Эта должность была введена в результате конституционного референдума 26 сентября 2016 года. В сообщении говорится, что новый первый вице-президент Мехрибан Алиева была представлена на заседании Совета Безопасности.
В начале февраля с предложением сделать Алиеву вице-президентом выступил популярный в Азербайджане религиозный деятель Наджи Абдула Абдуладзе, известный своими эксцентричными заявлениями. Политологи посчитали, что через его очередное предложение власть тестирует реакцию общества на возможное назначение, о котором Абдуладзе говорил еще в 2013 году, указывает «Московский комсомолец».
Мехрибан Алиева является президентом фонда Гейдара Алиева, у Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — Лейла, Арзу и Гейдар
В начале февраля с предложением сделать Алиеву вице-президентом выступил популярный в Азербайджане религиозный деятель Наджи Абдула Абдуладзе, известный своими эксцентричными заявлениями. Политологи посчитали, что через его очередное предложение власть тестирует реакцию общества на возможное назначение, о котором Абдуладзе говорил еще в 2013 году, указывает «Московский комсомолец».
Мехрибан Алиева является президентом фонда Гейдара Алиева, у Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — Лейла, Арзу и Гейдар
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