Липчанина с долгом в 2,9 млрд рублей признали банкротом

Бизнес гражданина прогорел.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местного жителя. На счету предпринимателя Александра Саганова оказалось обязательств без малого на 3 млрд рублей.



Бизнесмен решил узаконить свою финансовую несостоятельность 14 октября. Причиной обращения в суд стали обязательства липчанина как поручителя. В своем заявлении он указал, что долг в 2 919 519 539 рублей 98 копеек сложился из поручительства банкротящегося ООО «ПланетаСтрой» («Уютерра»). Кроме того, бизнесмен присутствует в руководстве и иных компаний юридических лиц - ООО «Лизинговая компания «Ликом», ООО «Топаз», ООО «Феникс XXI век», к которым также имеются финансовые требования партнеров.



Кредиторы бизнесмена выступили в суде за то, чтобы провести реструктуризацию долга мужчины. «Саганов являет участником нескольких обществ, все доли участия должника в коммерческих организациях полежат тщательной оценке финансовым управляющим, кроме того должником совершались сделки заключение которых возможно оспорить в суде», указывается в отзыве. Кроме того, нашлись документальные подтверждения перевода крупных сумм на счет должника, правда, их основание осталось невыясненным. Сам же мужчина выступил против реструктуризации и настаивал на реализации имущества. Заметим, что мужчина в 2,9 млрд рублей долгов официально зарегистрирован не в шикарном дворце под Липецком, а во многоэтажке на проспекте Победы.



Арбитражный суд Липецкой области постановил признать мужчину финансового несостоятельным и провести реструктуризацию, пожалуй, самого крупного за практику ведомства в гражданском банкротном производстве долга. Бизнесмену все же придется отдать 2,9 мрлд рублей.