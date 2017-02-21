Известный критик написал рецензию на роман липчанина

Роман «Завлит» номинирован на литературную премию «Национальный бестселлер».

Известный литературный критик, российский журналист, телеведущий, прозаик, постоянный автор сетевых изданий «Свободная пресса» и «Перемены. Толстый веб-журнал», лауреат премии Артема Боровика (2009 г.), премии газеты «Литературная Россия» (2013 г.) Алексей Колобродов написал рецензию на роман липчанина Бориса Бужора «Завлит». Текст рецензии появился на официальном сайте литературной премии.

Напомним, липецкий писатель и драматург Борис Бужор вошел в лонг-лист Российской национальной премии «Национальный бестселлер 2017» с почти автобиографическим романом «Завлит». Теперь он будет конкурировать с Виктором Пелевиным, Захаром Прилепиным, Германом Садулаевым, Алексеем Слаповским, Дмитрием Липскеровым и другими известными писателями.

Роман «Завлит» - это произведение о театре детективно-приключенского направления. Главный герой Платон – молодой завлит провинциального театра, пытается найти себя в драматургии. Его мечта, чтобы был поставлен спектакль по его пьесе. Но как сочинить такую пьесу? Тут на помощь ему приходит обратная сторона его жизни…. Вместо отдыха с театральной богемой и культурно-чиновничьей компанией, что распивают вино и коньяк, закусывая дольками апельсинов, томно дымят сигаретами, Платон выбирает другое – железнодорожную станцию, что пролегла рядом с его родным поселком детства.

Произведение молодого писателя-драматурга тонко и иронично раскрывает закулисную театральную жизнь и чиновничье невежество работников культуры… Что знаменательно, осенью Липецкий драматический театр сократил ставку "Завлита", а, следовательно, и Бориса Бужора…

- Роман, сделанный от первого лица, не написан, а сыгран, - написал Алексей Колобродов. - (...) - Грек по-актерски живет двойной жизнью – днем служит в театре, ночью практикует гоп-стоп вокруг цветмета под водительством загадочного маргинала-ветерана Палыча. Дальше добавляется жизнь третья и главная – творчество: Грек сочиняет пьесы, оказывающиеся сплошь шедеврами. При пересказе которых избыточная театральщина становится самопародийной. Литературная кладовка (костюмерная?) обнаруживается легко – конечно, «Театральный роман» Михаила Булгакова. Вариация в стилистике Эрнеста Хемингуэя и Сергея Довлатова. От Михаила Афанасьевича в «Завлите», естественно, общий конфликт художника с начальством (правда, первоначального очарования чудным миром сцены у Платона нет в помине, но и провинциальный театр – не МХАТ, а его функционеры – не Станиславский с Немировичем) и мотив возмездия (позаимствованный, впрочем, уже из «Мастера и Маргариты»). От Хема и Сергея Донатыча – мужественный сухой паек эмоций (иногда прорывающийся, как и положено, нытьём и подвизгом), реплики с выпирающим подтекстом и, конечно, сама матрешка центрального образа, когда тонкий, неустанно рефлексирующий, творческий интеллигент прячется под брутальной оболочкой верзилы и боксера. Борис Бужор, как хороший актер, разумеется, иногда богато, иногда сдержанно импровизирует, и Платон у него – греко-римский борец. Борцовские кам-бэки написаны весьма ярко и даровито, чего практически никогда не удавалось Довлатову с боксом. Забирает автор и шире, используя не только старых, но и современных мастеров – командир ОМОНа Колдай – прямиком из Захара Прилепина, цыгане из Кустурицы, а изрядно затянутый финал повествования призваны взбодрить лейтмотивы Егора Летова. Проблема, в общем, одна – если бы Борис Б., помимо прочего, взял у перечисленных авторов еще одну, совсем небольшую фишку – точность и лаконизм. Впрочем, сама тема театральной жизни в провинции, и шире – провинциального русского карнавала – оригинальна и свежа в современной нашей прозе, и появление «Завлита» в контексте «Нацбеста» надо приветствовать категорически. Бужор – прозаик, несомненно, талантливый, с действительно сильной драматургической, точнее - сценарной жилкой. (…) Роману необходим сейчас не шорт-лист, а толковый и, главное – безжалостный редактор, а Борису – самая малость зрелой самоиронии. Убивающей, конечно, актёрство, ну да бывшие неформалы по волосам не плачут… И тогда о липецком прозаике с задиристо-актерским именем (или псевдонимом) мы еще обязательно услышим.

Добавим, что Борис Бужор - не первый липчанин, который попадает в лонг-лист этой премии. В прошлом году Роман Богословский тоже был в лонг-листе «Национального бестселлера" с романом «Трубач у врат зари».





