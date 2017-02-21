В Москве подросток ранил инструктора по стрельбе

Раненный накануне инструктор скончался в больнице

В понедельник, 20 февраля Москве в стрелковом клубе, расположенном в Измайловском проезде, подросток, посетитель клуба, ранил инструктора по стрельбе, - сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.



«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора выстрелил в инструктора из пистолета, а затем скрылся. Личность нападавшего установлена, ему 16 лет. В настоящее время полиция принимает меры по его розыску и задержанию.