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50 минут назад

В Москве подросток ранил инструктора по стрельбе

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В Москве подросток ранил инструктора по стрельбе

Раненный накануне инструктор скончался в больнице

В понедельник, 20 февраля Москве в стрелковом клубе, расположенном в Измайловском проезде, подросток, посетитель клуба, ранил инструктора по стрельбе, - сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора выстрелил в инструктора из пистолета, а затем скрылся. Личность нападавшего установлена, ему 16 лет. В настоящее время полиция принимает меры по его розыску и задержанию.
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