Общество

35 минут назад

Русскому языку посвятили выставку в Липецке

1 88
#русский язык
Русскому языку посвятили выставку в Липецке

«Ручей хрустальный языка родного» - выставка под таким названием, приуроченная к Международному дню родного языка, открылась в зале художественной литературы.

Самый большой раздел ее посвящен лексическому богатству русского языка, которое отражают многочисленные  лингвистические словари:  толковые, орфографические, фразеологические, словари антонимов, паронимов, синонимов, крылатых слов и выражений и др.

"Обратившись к разделу «История русского языка», можно узнать, откуда произошел наш родной язык и как он развивался и менялся со временем.  

Быть образованным и разносторонним человеком невозможно без понимания основ культуры речи. Именно поэтому один из разделов выставки, открывшейся в областной юношеской библиотеке, носит название «Русский язык и культура речи».  Книги этого раздела помогут овладеть нормами произношения, ударения и словоупотребления, чтобы ваша речь была точной, правильной и  выразительной.

Какие процессы происходят сегодня в современном русском языке? Как изменится русский язык в будущем? Об этом посетитель выставки узнает из книг, представленных в разделах «Современный русский язык» и «Почему мы так говорим?».

Несомненно, интерес посетителя вызовут занимательные разделы выставки.  Часто мы употребляем устоявшиеся выражения и даже не задумываемся о том, где мы их слышали. Вспомнить забытое нашим читателям поможет раздел «Крылатые фразы».  Обратите внимание на «Словарь крылатых фраз российского кино» В. С. Елистратова.  Окунувшись в кинематограф прошлого, читатель узнает, откуда именно появились те или иные выражения в нашей речи.

Безусловно, каждый из нас имеет имя и фамилию и порой нам интересно узнать о них больше. Именно это позволит сделать раздел выставки «Имена и фамилии». Книга Н. И. Шейко «Русские имена и фамилии» расскажет о том, имеют ли на самом деле какой-либо смысл человеческие имена, как выбрать имя ребенку. Помимо всего прочего, эта книга познакомит со справочником русских имен, а также нестандартными фамилиями.

На выставке будут представлены СД-диски со справочными материалами по русскому языку.

Выставка раскрывает уникальность и богатство русского языка", сообщили в библиотеке.

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#русский язык

Комментарии (1)

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27 минут назад
Всем внимание!!! В районе автовокзала ходит трое молодых людей, у одного корочка на имя Короткова Алексея Николаевича, у двух других (парень и девушка) документов нет. Говорят, что вышел недавно указ, что все, кто состоит в любом пенсионном фонде, должны переподписать именно с ними договор. На самом деле корочка из "Газпромфонда". В московском офисе сказали, что их агенты по квартирам не ходят! Будьте внимательнее!!!
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