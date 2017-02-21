Русскому языку посвятили выставку в Липецке

«Ручей хрустальный языка родного» - выставка под таким названием, приуроченная к Международному дню родного языка, открылась в зале художественной литературы.

Самый большой раздел ее посвящен лексическому богатству русского языка, которое отражают многочисленные лингвистические словари: толковые, орфографические, фразеологические, словари антонимов, паронимов, синонимов, крылатых слов и выражений и др.

"Обратившись к разделу «История русского языка», можно узнать, откуда произошел наш родной язык и как он развивался и менялся со временем.

Быть образованным и разносторонним человеком невозможно без понимания основ культуры речи. Именно поэтому один из разделов выставки, открывшейся в областной юношеской библиотеке, носит название «Русский язык и культура речи». Книги этого раздела помогут овладеть нормами произношения, ударения и словоупотребления, чтобы ваша речь была точной, правильной и выразительной.

Какие процессы происходят сегодня в современном русском языке? Как изменится русский язык в будущем? Об этом посетитель выставки узнает из книг, представленных в разделах «Современный русский язык» и «Почему мы так говорим?».

Несомненно, интерес посетителя вызовут занимательные разделы выставки. Часто мы употребляем устоявшиеся выражения и даже не задумываемся о том, где мы их слышали. Вспомнить забытое нашим читателям поможет раздел «Крылатые фразы». Обратите внимание на «Словарь крылатых фраз российского кино» В. С. Елистратова. Окунувшись в кинематограф прошлого, читатель узнает, откуда именно появились те или иные выражения в нашей речи.

Безусловно, каждый из нас имеет имя и фамилию и порой нам интересно узнать о них больше. Именно это позволит сделать раздел выставки «Имена и фамилии». Книга Н. И. Шейко «Русские имена и фамилии» расскажет о том, имеют ли на самом деле какой-либо смысл человеческие имена, как выбрать имя ребенку. Помимо всего прочего, эта книга познакомит со справочником русских имен, а также нестандартными фамилиями.

На выставке будут представлены СД-диски со справочными материалами по русскому языку.

Выставка раскрывает уникальность и богатство русского языка", сообщили в библиотеке.