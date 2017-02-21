Бизнес-леди наказали за продажу неизвестно чего

На прилавке нашли сомнительные товары.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в отношении бизнес-леди из Задонска. Предпринимательницу поймали на торговле одеждой неизвестно откуда и неизвестно из чего.



Как указано в решении, преступление вскрылось при проверке магазина «Riki Tiki» на улице Степанищева в Задонске. Прокуроры нашли там срмнительную одежду для детей — по четыре свитера, жилетки и утепленных брюк, а также пару платьиц. Все эти предметы гардероба продавались без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара. Более того, на них и ценников-то не было. Выявленные факты послужили основанием для вынесения постановления о возбуждении в отношении бизнес-леди из Еревана дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу потребителя. За торговлю неизвестно чем предпринимательницу оштрафовали на 20 000 рублей. Женщина своей вины не отрицала.