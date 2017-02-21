Проезд по Кольцевой площади в Липецке заблокировали три аварии

ДТП произошли одно за другим.

В Липецке на Кольцевой площади сегодня днем одна за другой произошли три аварии.



Сперва столкнулись "ВАЗ-2106" и "Ситроен", затем - попытавшиеся их объехать автобус и троллейбус, третье столкновение произошло, когда пробку объезжали автобус 330 маршрута и "Ниссан".



В результате проезд по Кольцевой площади оказался затруднен - автомобили скопились со стороны улицы Водопьянова и проспекта Победы.

