Происшествия

48 минут назад

Проезд по Кольцевой площади в Липецке заблокировали три аварии

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#авария #ДТП
Проезд по Кольцевой площади в Липецке заблокировали три аварии

ДТП произошли одно за другим.

В Липецке на Кольцевой площади сегодня днем одна за другой произошли три аварии. 

Сперва столкнулись "ВАЗ-2106" и "Ситроен", затем - попытавшиеся их объехать автобус и троллейбус, третье столкновение произошло, когда пробку объезжали автобус 330 маршрута и "Ниссан".

В результате проезд по Кольцевой площади оказался затруднен - автомобили скопились со стороны улицы Водопьянова и проспекта Победы.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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02

34 минуты назад
Всем внимание!!! В районе автовокзала ходит трое молодых людей, у одного корочка на имя Короткова Алексея Николаевича, у двух других (парень и девушка) документов нет. Говорят, что вышел недавно указ, что все, кто состоит в любом пенсионном фонде, должны переподписать именно с ними договор. На самом деле корочка из "Газпромфонда". В московском офисе сказали, что их агенты по квартирам не ходят! Будьте внимательнее!!!
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