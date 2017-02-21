Блины на Масленицу будут стоить в Липецке 20-25 рублей

Торговые точки развернут не менее 56 предпринимателей.

Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка, во время массовых гуляний 26 февраля блины в Липецке будут стоить 20-25 рублей. Такую цену заявили предприниматели, обратившиеся в городское управление потребительского рынка.



В Липецке развернётся не менее 56 уличных торговых точек - столько заявлений уже поступило от предпринимателей. Но это далеко не окончательная цифра. Поесть блины можно будет у "Звёздного", в парке "Быханов сад", у ДК "Рудничный", на Дачном, у ДК "Матыра", у ДК "Сокол" и так далее. По Нижнему парку и Парку Победы подано по 3 заявки от предпринимателей, но парки и сами занимаются организацией точек торговли и заключают соглашения с предпринимателями.

