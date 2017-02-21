Общество

49 минут назад

Блины на Масленицу будут стоить в Липецке 20-25 рублей

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#Масленица #блины #парк
Блины на Масленицу будут стоить в Липецке 20-25 рублей

Торговые точки развернут не менее 56 предпринимателей.

Как сообщили GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка, во время массовых гуляний 26 февраля блины в Липецке будут стоить 20-25 рублей. Такую цену заявили предприниматели, обратившиеся в городское управление потребительского рынка.

В Липецке развернётся не менее 56 уличных торговых точек - столько заявлений уже поступило от предпринимателей. Но это далеко не окончательная цифра. Поесть блины можно будет у "Звёздного", в парке "Быханов сад", у ДК "Рудничный", на Дачном, у ДК "Матыра", у ДК "Сокол" и так далее. По Нижнему парку и Парку Победы подано по 3 заявки от предпринимателей, но парки и сами занимаются организацией точек торговли и заключают соглашения с предпринимателями. 
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#Масленица #блины #парк

Комментарии (2)

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02

35 минут назад
Всем внимание!!! В районе автовокзала ходит трое молодых людей, у одного корочка на имя Короткова Алексея Николаевича, у двух других (парень и девушка) документов нет. Говорят, что вышел недавно указ, что все, кто состоит в любом пенсионном фонде, должны переподписать именно с ними договор. На самом деле корочка из "Газпромфонда". В московском офисе сказали, что их агенты по квартирам не ходят! Будьте внимательнее!!!
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Пионер

25 минут назад
Блины от блинчиков (фото) не могут отличить...
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