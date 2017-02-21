Теперь липчане могут вызвать медсестру через кнопку и спикерфон

В Областной детской больнице состоялось открытие обновленного отделения онкологии и гематологии.

Как сообщает Липецкий областной центр медицинской профилактики, в Областной детской больнице состоялось открытие обновленного отделения онкологии и гематологии.

Главный врач Областной детской больницы Сергей Голобурдин и заведующий отделением онкологии и гематологии Дмитрий Погорелов рассказали, что первое и единственное детское онкологическое отделение (18 коек), которое объединило в себе пациентов онкологического и гематологического профилей, открылось в нашем регионе в 2012 году в рамках программы «Модернизация здравоохранения». В составе отделения была организована манипуляционная для ежедневного выполнения пациентам таких манипуляций под наркозом, как люмбальные пункции, заборы костного мозга для диагностики, установки центральных венозных катетеров.

Ежегодно в отделении проходили обследование и получали лечение более 250 маленьких пациентов. За годы работы количество выполняемых курсов полихимиотерапии возросло с 129 в 2012 году к 289 в 2016 году.

В детском онкологическом отделении освоены и внедрены в практику современные протоколы терапии острого лимфобластного лейкоза, лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом, нефроблатомы, нейробластомы, опухолей мозга, злокачественного гистиоцитоза, сарком мягких тканей, сарком костей.

Поставлена на поток установка современных систем для внутривенной терапии, так называемые Порт-системы, которые вшиваются под кожу и превращают болезненную в/в инъекцию в практически безболезненную подкожную инъекцию.

С 2014 года на базе детского онкологического отделения проводится лечение по критериям Высоких медицинских технологий. Число выделяемых на терапию квот ежегодно увеличивается (с 141 в 2014 году до 260 в 2017 году).

С 2017 года детское онкологическое отделение переместилось на новые площади. Отделение сформировано уже на 25 коек (20 коек круглосуточного пребывания и 5 коек дневного стационара). Коек гематологического профиля стало 10, коек онкологического профиля - 15, из них 5 коек дневного стационара. В состав отделения входят 22 палаты, из низ 20 полубоксов на 1 ребенка с отдельной койкой для сопровождающего лица (мамы или другого родственника) и 2 палаты по 2 койко-места для пациентов дневного стационара.

В отделении предусмотрена приточно - вытяжная вентиляция с системой очистки и дезинфицирования воздуха. Очищенный воздух поступает во все помещения отделения, включая палаты.

В обновленном детском онкологическом отделение впервые внедрена техническая возможность вызова медицинской сестры в палату путем использования кнопки вызова и разговора через спикерфон.

Технически и организационно детское онкологическое отделение состоит из 3 блоков. Первый блок - это палаты дневного стационара для пациентов онкологического профиля, которые проходят контрольно-диагностический этап или программы поддерживающей терапии. Второй блок - это палаты для пациентов получивших этапное хирургическое лечение или курсы химиотерапии низкой и стандартной степени риска. Третий блок - для пациентов находящихся на интенсивных курсах терапии, сопряженных с выраженным снижением иммунитета и повышенной восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. В нем созданы специальные асептические палаты. С целью соблюдения максимальной асептики и стерильности они выложены кафелем. Созданные асептические палаты, с поступающим в них очищенным воздухом, являются важным элементом в комплексе мер по инфекционной безопасности. Это снижает риски инфекционных осложнений на фоне полихимиотерапии у пациентов и увеличивает их выживаемость.

Вице-губернатор Людмила Летникова отметила, что дети находятся здесь очень долго на лечении, чаще всего это дети, которые требуют определённого, самого тщательного санитарно-эпидемиологического режима, на уровне операционной иногда. Теперь это отделение полностью соответствует тем нормативам по санитарии и по вентиляции, по метражу на каждого ребёнка, которые прописаны в порядках и стандартах оказания медицинской помощи.

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