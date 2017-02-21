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В Подмосковье девочка-подросток отравилась наркотиками, съев шаурму
Врачи диагностировали у девочки отправление амфетаминами
В Подмосковье в токсикологическое отделение одной из клиник с отравлением амфетаминами поступила девочка-подросток. ЧП произошло после того, как 17-летняя школьница съела на улице шаурму.
Инцидент произошел в Химках. По данным источника РЕН ТВ, школьница вместе со своим братом купила шаурму в одной из продуктовых палаток. После того как девочка съела ее, она почувствовала себя плохо. Дома мама девочки посоветовала ей выпить лекарства, но они не помогли.
Приехавшие по вызову врачи «скорой» помощи госпитализировали пострадавшую в московскую больницу, где анализы показали у девочки отравление амфетаминами. По словам школьницы, никаких запрещенных веществ она не принимала, а плохо ей стало именно после того, как она съела шаурму.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Инцидент произошел в Химках. По данным источника РЕН ТВ, школьница вместе со своим братом купила шаурму в одной из продуктовых палаток. После того как девочка съела ее, она почувствовала себя плохо. Дома мама девочки посоветовала ей выпить лекарства, но они не помогли.
Приехавшие по вызову врачи «скорой» помощи госпитализировали пострадавшую в московскую больницу, где анализы показали у девочки отравление амфетаминами. По словам школьницы, никаких запрещенных веществ она не принимала, а плохо ей стало именно после того, как она съела шаурму.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.