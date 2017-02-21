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В праздники липчане не останутся без медицинской помощи

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#праздник #больница #поликлиника
В праздники липчане не останутся без медицинской помощи

Стал известен порядок работы медицинских организаций в праздничные дни февраля-марта.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни февраля–марта 2017 года.

23, 26 февраля 2017 года медицинские организации будут работать по графику праздничного дня; 24 февраля 2017 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.; 25 февраля 2017 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.;  8 марта 2017 года - по графику праздничного дня.

Травмпункты города Липецка в Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1  (ул. Космонавтов, д.39),  Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д. 24)  работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте  Областной детской больницы (ул. Московская, 6а).

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров; пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стационарной офтальмологической помощи, госпитализируются в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35)
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#праздник #больница #поликлиника

Комментарии (2)

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гость

3 минуты назад
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02

33 минуты назад
Всем внимание!!! В районе автовокзала ходит трое молодых людей, у одного корочка на имя Короткова Алексея Николаевича, у двух других (парень и девушка) документов нет. Говорят, что вышел недавно указ, что все, кто состоит в любом пенсионном фонде, должны переподписать именно с ними договор. На самом деле корочка из "Газпромфонда". В московском офисе сказали, что их агенты по квартирам не ходят! Будьте внимательнее!!!
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