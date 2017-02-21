В праздники липчане не останутся без медицинской помощи

Стал известен порядок работы медицинских организаций в праздничные дни февраля-марта.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни февраля–марта 2017 года.



23, 26 февраля 2017 года медицинские организации будут работать по графику праздничного дня; 24 февраля 2017 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.; 25 февраля 2017 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12.00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15.00 ч., для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00 ч., обслуживание вызовов до 17.00 ч.; 8 марта 2017 года - по графику праздничного дня.



Травмпункты города Липецка в Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 (ул. Космонавтов, д.39), Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д. 24) работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте Областной детской больницы (ул. Московская, 6а).



Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров; пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стационарной офтальмологической помощи, госпитализируются в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35)