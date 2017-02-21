Липецкие специалисты говорят о низком качестве хлеба

К качеству хлеба все больше и больше претензий.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, урожаи зерна в России за последние годы выросли. 2016 год был рекордным, как и объем продаж российской пшеницы за рубеж. Наша страна экспортировала более 24 миллионов тонн пшеницы. В Липецкой области собрано 3,1 миллион тонн зерновых культур. Отделом надзора за качеством и безопасностью зерна оказывалось содействие в проведении мониторинга определения качества зерна мягкой пшеницы урожая 2016 года. Обследовано около 1 миллиона тонн зерна. По результатам определения качества зерна выявлено: 353,50 тысяч тонн пшеницы 3 класса; 361,00 тысяч тонн пшеницы 4 класса; 116,50 тысяч тонн пшеницы 5 класса; 85,50 тысяч тонн пшеницы неклассной. А вот к качеству хлеба, который вырабатывается из полученной муки данного зерна, все больше и больше претензий. Специалисты отдела связывают ухудшение с тем, что их лишили функций контроля за качеством муки и выпекаемых из нее хлебобулочных изделий. - После того как в 2004 году была ликвидирована государственная хлебная инспекция, часть функций передали в Россельхознадзор, часть в Роспотребнадзор, система перестала быть единой, - отмечают в Россельхознадзоре. - Так же Россия лишилась своего семеноводства, закупая семена из других стран. При этом на законодательном уровне были приняты документы, которые ограничивают возможность осуществлять госконтроль семян. В результате слишком много зерна портится из-за утраты контроля. А бизнес диктует свои правила – купить подешевле, а продать подороже, не обращая внимание на качество и безопасность.