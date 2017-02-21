В Липецке выберут воспитателя года

Пять конкурсанток будут состязаться за звание абсолютного победителя конкурса.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 28 февраля состоится финальный тур городского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017». Пять конкурсанток – Татьяна Боровских (детский сад № 17), Ольга Золотухина (детский сад № 38), Елена Гашенко (детский сад № 78), Вера Смольянинова (детский сад№ 138), Анна Астахова (детский сад № 59) – будут состязаться за звание абсолютного победителя конкурса. Участницам конкурса предстоит провести мастер-классы и принять участие в профессиональном диалоге.



Оценивать выступления финалисток будут члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования администрации Липецка, городского комитета профсоюза работников народного образования и науки, Ассамблеи родительской общественности, ветераны педагогического труда.



По итогам конкурса будут определены абсолютный победитель и победители в номинациях «Мастер своего дела», «Педагог-творец», «Педагогический поиск», «Сердце отдаю детям».



Мероприятие состоится в гимназии №69 имени С. Есенина. Начало конкурсных испытаний в 10:00.



