Общество

11 минут назад

В Липецке выберут воспитателя года

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#воспитатель #конкурс
В Липецке выберут воспитателя года

Пять конкурсанток будут состязаться за звание абсолютного победителя конкурса.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 28 февраля состоится финальный тур городского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017». Пять конкурсанток – Татьяна Боровских (детский сад № 17), Ольга Золотухина (детский сад № 38), Елена Гашенко (детский сад № 78), Вера Смольянинова (детский сад№ 138), Анна Астахова (детский сад № 59) – будут состязаться за звание абсолютного победителя конкурса. Участницам конкурса предстоит провести мастер-классы и принять участие в профессиональном диалоге.

Оценивать выступления финалисток будут члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования администрации Липецка, городского комитета профсоюза работников народного образования и науки, Ассамблеи родительской общественности, ветераны педагогического труда.

По итогам конкурса будут определены абсолютный победитель и победители в номинациях «Мастер своего дела», «Педагог-творец», «Педагогический поиск», «Сердце отдаю детям».

Мероприятие состоится в гимназии №69 имени С. Есенина. Начало конкурсных испытаний в 10:00.

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#воспитатель #конкурс

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