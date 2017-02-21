Жильцам целого подъезда устроили тропический ад

Затоплены квартиры всех пяти этажей.

Жильцы дома №22 по улице Ушинского в Липецке обратились в GOROD48 с сообщением о ЧП коммунального характера. Утром 21 февраля на чердаке пятиэтажного дома лопнула труба отопления.



- Из натяжного потолка, стен, розеток, по окнам, из люстр горячая вода начала литься рекой около половины десятого утра. Мы сразу же позвонили в аварийную службу. И что вы думаете? Эти товарищи приехали у нам только через полтора часа! Из всего спецснаряжения у них был только газовый ключ, - утверждают жильцы пятого подьезда дома №22 по улице Ушинского.



Квартиры и сам подъезд сейчас напоминают тропики. Только это далеко не рай, а настоящий ад. Лучшего всего туда заходить в резиновых сапогах и под зонтом. Горчая вода из-за примешивающейся по пути штукатурки к первому этажу превращается в молочные реки. Воды так много, что она затопила даже крыльцо подъезда. Смотреть на квартиры без боли в сердце нельзя: там не найти сухого участка. В потопе вымокло все — от детских игрушек до электронной техники.



- Мы переехали сюда только в ноябре. Вложили в ремонт, технику и мебель немало, около 1 млн рублей, - подсчитывает убытки новосел подъезда Вера Шабанова. - Залито все: и диван за 90 000 рублей, и спальный гарнитур за 80 000 рублей. Испорчен весь ремонт. Первый час я была просто в истерике.



В аналогичном состоянии пребывают сейчас почти все жильцы подъезда. Люди не понимают ни как им сушить вещи, ни где переночевать, ни кто виноват. Жильцы только и успевают выливать воду: ведро набирается примерно за 10 минут.



Как сообщил GOROD48 директор управляющей компании «Сокол» Павел Меренков, сейчас специалисты работают на месте аварии. По предварительным данным руководителя организации, там накануне проводились работы с сетями теплоснабжения. Проверка должна выяснить, кто же устроил целому подъезду в Липецке натуральный тропический ад.



Добавим, что сейчас дом отключен от отопления и электроснабжения.