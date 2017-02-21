Общество

55 минут назад

Жильцам целого подъезда устроили тропический ад

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#Коммунальная авария #ЖКХ
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Жильцам целого подъезда устроили тропический ад

Затоплены квартиры всех пяти этажей.

Жильцы дома №22 по улице Ушинского в Липецке обратились в GOROD48 с сообщением о ЧП коммунального характера. Утром 21 февраля на чердаке пятиэтажного дома лопнула труба отопления.

- Из натяжного потолка, стен, розеток, по окнам, из люстр горячая вода начала литься рекой около половины десятого утра. Мы сразу же позвонили в аварийную службу. И что вы думаете? Эти товарищи приехали у нам только через полтора часа! Из всего спецснаряжения у них был только газовый ключ, - утверждают жильцы пятого подьезда дома №22 по улице Ушинского.

Квартиры и сам подъезд сейчас напоминают тропики. Только это далеко не рай, а настоящий ад. Лучшего всего туда заходить в резиновых сапогах и под зонтом. Горчая вода из-за примешивающейся по пути штукатурки к первому этажу превращается в молочные реки. Воды так много, что она затопила даже крыльцо подъезда. Смотреть на квартиры без боли в сердце нельзя: там не найти сухого участка. В потопе вымокло все — от детских игрушек до электронной техники.

- Мы переехали сюда только в ноябре. Вложили в ремонт, технику и мебель немало, около 1 млн рублей, - подсчитывает убытки новосел подъезда Вера Шабанова. - Залито все: и диван за 90 000 рублей, и спальный гарнитур за 80 000 рублей. Испорчен весь ремонт. Первый час я была просто в истерике.

В аналогичном состоянии пребывают сейчас почти все жильцы подъезда. Люди не понимают ни как им сушить вещи, ни где переночевать, ни кто виноват. Жильцы только и успевают выливать воду: ведро набирается примерно за 10 минут.

Как сообщил GOROD48 директор управляющей компании «Сокол» Павел Меренков, сейчас специалисты работают на месте аварии. По предварительным данным руководителя организации, там накануне проводились работы с сетями теплоснабжения. Проверка должна выяснить, кто же устроил целому подъезду в Липецке натуральный тропический ад.

Добавим, что сейчас дом отключен от отопления и электроснабжения.
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#Коммунальная авария #ЖКХ
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Комментарии (7)

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хех

28 минут назад
А какое спецснаряжение у них должно быть? акваланги? беспилотники? скафандры может? а может вообще Тополь-М?
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ДНР

42 минуты назад
Браво товарищи из ООО ГУК Сокол
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гостья

43 минуты назад
а потом вам отключат эл.энергию до просыхания дома.....знаем...проходили...
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Терпила- это призвание

44 минуты назад
а я в частном доме живу - у меня нет соседей, только соловьи весной поют и воздух чистейший, вода своя артезианская и нет проблем с наркоманами-соседями, стоянкой машин. Через 2 недели пойду в лес собирать березовый сок
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12344

46 минут назад
И вообще похрену всем на чужие проблемы!!!
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12344

48 минут назад
Сходили или несходили 18сентября2016г.Выбрали своё будущие на 5 лет теперь получайте слесарей с одним ключом ,и это только начало большого конца!!!Зато Пушкина пруд будем чистый!!!
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Был печальный опыт.

23 минуты назад
Соседи залили горячей водой, хлестало часа 2,5-3, несколько этажей.
1.Попытаться до судебно договориться о возмещении убытков с управляющей компании (что с трудом верится)
2.Делать независимую экспертизу.
3.Нанимайте ЮРИТСА, для защиты ваших интересов в суде, дело это хлопотное. (у меня 1 год длилось)
4.Но в итоге все расходы Ваш, компенсирует виновная сторона.
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