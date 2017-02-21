Липецкая участница шоу «Голос. Дети»: я уже получила более 1300 заявок в друзья

14-летняя Валерия Соломыкина рассказала GOROD48 об эмоциях после эфира и о том, как она к этому шла.

В минувшую пятницу на «Первом канале» в шоу «Голос.Дети-4» показали липчанку: 14-летняя Валерия Соломыкина исполнила песню «Полюшка» Полины Гагариной, которая вошла во второй альбом Гагариной «О себе» 2010 года.

Ученица школы №20 Липецка Валерия Соломыкина занимается музыкой с 5 лет, изначально увлекалась народным вокалом, сейчас — эстрадно-джазовым. Валерия стала первой липецкой участницей телепроекта «Голос.Дети», которая прошла дальше слепых прослушиваний. Теперь она в команде наставника Димы Билана: он нажал заветную кнопку и забрал Валерию в свою команду. И у юной липчанки сразу началась совершенно иная жизнь.

- Я так рад, что вы в моей команде, - отметил Дима Билан. - Нам нужны стержневые люди. Вы, прям, молодец, и совсем скоро у вас начинается большая карьера.

- К участию в шоу «Голос. Дети» я шла 4 года, - рассказала GOROD48 Валерия Соломыкина. - На «Голос. Дети-1» я просто отправляла заявку, на второй сезон — проходила кастинг, на третий сезон — прошла кастинг, но все команды оказались наполнены, и в самый последний момент до меня очередь не дошла… Путь очень долгий! Пятничный эфир стал очень важным событием для меня Смотреть его мы собрались с родителями, родственниками, друзьями — большой компанией. Все очень сильно и искренне переживали, даже договорились, что мы не знаем, кто повернется и повернется ли вообще. После программы все были в восторге! На меня сразу свалилась масса внимания — посыпались заявки в друзья из разные городов. Присылали поздравления, тёплые слова.

После первой программы «Голос. Дети-4» липчанка Валерия Соломыкина получила более 100 сообщений и более 1300 заявок в друзья.

- Я, к сожалению, теперь не успеваю иногда отвечать на сообщения и принимать людей в друзья, - призналась Валерия Соломыкина. - Но я всё читаю, всё вижу и мне очень приятно!

Вот уже второй день липчанка снова находится в Москве. Вчера прошла первая репетиция. Валерия Соломыкина уже познакомилась с девочками, с которыми будет петь в одной тройке.

- Песня мне нравится, и мне кажется, она получается у нас достаточно хорошо, я думаю, даже лучше, чем в оригинале — по крайней мере, мы будем очень стараться, - сообщила GOROD48 Валерия Соломыкина. - С девочками мы уже подружились! Мы будем стараться, и я думаю, у нас всё получится в лучшем виде.

С Валерией уже работают стилисты, которые ей помогают выбирать наряд для будущего выступления. Все три девочки будут одеты в одном стиле и в одной цветовой гамме.

- Сегодня вечером мы со всеми участниками проекта идём на мюзикл «Золушка», где нам вручат дипломы участников проекта «Голос. Дети», - рассказала липчанка. - Я считаю, это мероприятие очень полезно для нас сейчас, потому что мы познакомимся с участниками поближе, станем более сплоченными и дружными. А уже с завтрашнего дня предстоит много репетиций — график очень плотный. А в конце февраля состоятся съемки.

фото - скриншот с сайта 1tv.ru

