Общество
29 минут назад
Юрий Божко прехался катком по Сергею Иванову
Первый заместитель Олега Королёва раскритиковал мэра Липецка за бессистемность развития экономики города.
Неожиданным финалом закончилась сегодня заседание расширенного совета администрации Липецка, на котором обсуждали итоги развития муниципалитета в 2016 году. Первый вице-губернатор области Юрий Божко неожиданно резко обрушился на главу Липецка Сергея Иванова, раскритиковав его за несистемный подход к развитию экономического потенциала города.
- Вот уже несколько лет я вижу одно и то же: разговор об экономике города занимает полпроцента времени административного совета. Почему? - задался вопросом Юрий Божко.
Первый заместитель Олега Королёва поставил в вину администрации Липецка то, что за десять последних лет доля областного центра в привлечении инвестиций упала с 82% до 32% по сравнению с районами области. Сейчас по показателю объёма инвестиций на душу населения Липецк замыкает список муниципальных образований, оставшись третьим с конца после Воловского и Измалковского районов.
Юрий Божко призвал использовать пустующие территории ЛТЗ и "Свободного Сокола" для создания индустриальных парков, развивать имеющийся технопарк.
- Пора зарабатывать серьёзные деньги! - обратился к насупившемуся мэру региональный чиновник.
Узнав от Сергея Иванова об окончании им "административной реформы", Юрий Божко призвал его к системной работе по всем направлениям. Так, например, выделенный мэрии из федерального бюджета миллиард на развитие транспортной инфраструктуры заместитель главы региона попросил не размазывать по всем направлениям, а качественно отремонтировать несколько улиц города.
- Есть вопросы? - спросил у несколько оглушенной аудитории Юрий Божко в конце своего выступления.
- Кто вопросы задаёт, тот по службе не растёт, - ответил мэр, чем вызвал смех в аудитории.
- Вот уже несколько лет я вижу одно и то же: разговор об экономике города занимает полпроцента времени административного совета. Почему? - задался вопросом Юрий Божко.
Первый заместитель Олега Королёва поставил в вину администрации Липецка то, что за десять последних лет доля областного центра в привлечении инвестиций упала с 82% до 32% по сравнению с районами области. Сейчас по показателю объёма инвестиций на душу населения Липецк замыкает список муниципальных образований, оставшись третьим с конца после Воловского и Измалковского районов.
Юрий Божко призвал использовать пустующие территории ЛТЗ и "Свободного Сокола" для создания индустриальных парков, развивать имеющийся технопарк.
- Пора зарабатывать серьёзные деньги! - обратился к насупившемуся мэру региональный чиновник.
Узнав от Сергея Иванова об окончании им "административной реформы", Юрий Божко призвал его к системной работе по всем направлениям. Так, например, выделенный мэрии из федерального бюджета миллиард на развитие транспортной инфраструктуры заместитель главы региона попросил не размазывать по всем направлениям, а качественно отремонтировать несколько улиц города.
- Есть вопросы? - спросил у несколько оглушенной аудитории Юрий Божко в конце своего выступления.
- Кто вопросы задаёт, тот по службе не растёт, - ответил мэр, чем вызвал смех в аудитории.