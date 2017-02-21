Из Липецкой области будут поставлять мясо в Египет

Об этом сообщает Россельхознадзор.

Россия получила право на экспорт мяса, меда, кормов в Египет. Как сообщает официальный сайт Россельхознадзора, в рамках комплекса мер по продвижению российской продукции животного происхождения и живых животных на рынки зарубежных стран Россельхознадзором с Генеральной организацией ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет был согласован ветеринарный сертификат на готовую продукцию из мяса птицы, экспортируемую из Российской Федерации в Арабскую Республику Египет.



Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будут сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом.



Из Липецкой области в Египет будут поставлять мясопродукты, а точнее — мясо птицы. Одно из мясоперерабатывающих предприятий региона попало в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Египта.