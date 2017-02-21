Общество
43 минуты назад
Из Липецкой области будут поставлять мясо в Египет
Об этом сообщает Россельхознадзор.
Россия получила право на экспорт мяса, меда, кормов в Египет. Как сообщает официальный сайт Россельхознадзора, в рамках комплекса мер по продвижению российской продукции животного происхождения и живых животных на рынки зарубежных стран Россельхознадзором с Генеральной организацией ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет был согласован ветеринарный сертификат на готовую продукцию из мяса птицы, экспортируемую из Российской Федерации в Арабскую Республику Египет.
Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будут сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом.
Из Липецкой области в Египет будут поставлять мясопродукты, а точнее — мясо птицы. Одно из мясоперерабатывающих предприятий региона попало в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Египта.
Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будут сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом.
Из Липецкой области в Египет будут поставлять мясопродукты, а точнее — мясо птицы. Одно из мясоперерабатывающих предприятий региона попало в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Египта.
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