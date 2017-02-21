Общество

57 минут назад

В Липецке пройдёт фестиваль «Спорт против наркотиков»

133
#фестиваль #наркотики #спорт
В Липецке пройдёт фестиваль «Спорт против наркотиков»

Фестиваль намечен на 4 марта.

4 марта в Липецке в легкоатлетическом манеже «Молодёжный» пройдёт молодёжный спортивный фестиваль «Спорт против наркотиков». В программе фестиваля — показательные выступления спортивных и танцевальных коллективов области, мастер-классы и конкурсы для зрителей, спортивные соревнования — единоборства, воркаут, гиревой спорт, настольный теннис, армреслинг, штанга, танцевальные коллективы, кроссфит, турнир по мини-футболу. Вход на фестиваль свободный, уже ведётся регистрация участников соревнований.
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#фестиваль #наркотики #спорт

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