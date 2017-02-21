Почти 1,5% заемщиков в Липецкой области оказались потенциальными банкротами

﻿ Аналитики Объединенного кредитного бюро провели социально-демографический анализ потенциальных банкротов по городам России. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с суммой долга более 500 тыс. руб. по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней.﻿

На январь 2017 года под это определение попадали порядка 656 тыс. россиян, это чуть менее 1,5% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

В Липецкой области потенциальными банкротами оказались 4 845 человек — это 1,45% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами отмечена на Чукотке (7,7%), Еврейской АО (3,8%), Бурятии (2,7%), Магаданской обл. (2,7%). Наименьшая доля - в Дагестане (0,8%), Коми (0,8%), Чечне (0,8%), респ. Алтай (0,9%), Белгородской (0,9%), Смоленской (0,9%) областях.

По количеству заемщиков самое большое число потенциальных банкротов (свыше 20 тыс. жителей) отмечено в Москве (98,1 тыс. человек), Московской области (55,7 тыс.), Санкт-Петербурге (35,4 тыс.), Краснодарском крае (28,8 тыс.), Свердловской области (23,2 тыс.). Меньше всего банкротов (менее 1 тыс. жителей) - в Ингушетии (714 чел.), республике Алтай (719 человек), Чукотском АО (802 человек), Чечне (863 человек).