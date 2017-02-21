Общество

сегодня, 11:41

На административном Совете мэрии высекли управляющие компании

11 658
#управляющие компании #коммуналка
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На административном Совете мэрии высекли управляющие компании

Тему несостоятельности "управляшек" поднял новый федеральный инспектор региона Олег Снежков.

Сегодня рутинное течение расширенной коллегии администрации Липецка нарушил главный федеральный инспектор региона Олег Снежков. Выслушав жалобы руководителя управляющей компании "Матырская" Николая Дергунова на неплатежеспособное население, представитель Владимира Путина спросил директора, зачем он пришёл в априори убыточный бизнес?

Внятного ответа Олег Снежков не получил. Ну, разве что услышал реплику о том, что "управляшка" зарабатывает на жизнь где-то на стороне.

Услышав критику управляющей компании из президиума, кто-то зала выкрикнул, что не доволен работой этой организации в посёлке Сырский Рудник. Мол, этой зимой очень плохо управляющая компания чистила дворы от снега.

Получила на орехи и УК "Стахановская", которая, по мнению не представившегося представителя СОСа "Есенинский", только её дом ежегодно обкрадывает на 400 тысяч рублей. Также выступающая раскритиковала работу государственной жилищной инспекции, которая, по её словам, вяло реагирует на обращения горожан. А жаловаться есть на что: на липовые протоколы собраний собственников жилых помещений, на постоянно не работающие общедомовые приборы учёта ресурсов...

- Работу жилищной инспекции мы поправим, - пообещал разволновавшимся горожанам первый заместитель главы администрации области Юрий Божко.
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#управляющие компании #коммуналка
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Комментарии (12)

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канатовпа нина

4 минуты назад
а чем лучше УК "Советская", деньги собирает, а в подъезд страшно зайти, летом вонь, грязь. Территория не убирается (ул. Космонавтов, 37/3)?! Они живут за наши денежки, и больше ничего!
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НАС ПУГАЮТ А НАМ НЕ СТРАШНО

7 минут назад
По результатам административного совета было снова решено оставить главного крышевателя комунального жулья Дениса, Владимировича, Надеева (На.е.б.е.е.в.а). В обиду этого сукиного сына не дали.
ответить

НАС ПУГАЮТ А НАМ НЕ СТРАШНО

7 минут назад
По результатам административного совета было снова решено оставить главного крышевателя комунального жулья Дениса, Владимировича, Надеева (На.е.б.е.е.в.а). В обиду этого сукиного сына не дали.
ответить

Да уж.

10 минут назад
Испугал!!! Ежей... голой жопой!:)))
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Луговому

10 минут назад
Пиши всю правду с административного совета. "Липецкмедия", на что уж административный придаток и то больше напосало.
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Ха - ха

17 минут назад
Родители наказали своих вороватых деток? Не смешите!
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НАС ПУГАЮТ А НАМ НЕ СТРАШНО

32 минуты назад
Тоже самое было и при Мишке Фонтаныче: - Мы вам головы поотрываем! До сих пор все живы) Тербунский соловей, тоже, обещал выжигать калёным железом. Пока у директоров управляшек не один волосок не сгорел.
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Гость

41 минуту назад
Матырская,Сырская...все у вас слилось воедино,так и не поймёшь кого там раскритиковали
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житель

46 минут назад
Божко поправит??? Ха-ха-ха!!!
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праврос

25 секунд назад
"Руководители на местах, к сожалению, часто предпочитают
кабинетную работу, пользы от которой или никакой, или очень мало,
особенно, если не достучаться до соответствующих руководителей".
Зачем нужна такая власть, если она не хочет знать ситуацию такой,
какая она есть на местах, не принимает никаких мер и не слышит людей»,-заявил президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании в Уфе.
Как видим, В.В.Путин прав,государственная жилищная инспекция не слышит людей, даже не выполняет указания А.М.Наролина. О.П.Королев! Услышьте людей и сделайте правильные выводы.Вы на встрече с общественниками уже делали замечание руководители ГЖИ Д.В.Надееву.
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