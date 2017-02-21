На административном Совете мэрии высекли управляющие компании

Тему несостоятельности "управляшек" поднял новый федеральный инспектор региона Олег Снежков.

Сегодня рутинное течение расширенной коллегии администрации Липецка нарушил главный федеральный инспектор региона Олег Снежков. Выслушав жалобы руководителя управляющей компании "Матырская" Николая Дергунова на неплатежеспособное население, представитель Владимира Путина спросил директора, зачем он пришёл в априори убыточный бизнес?



Внятного ответа Олег Снежков не получил. Ну, разве что услышал реплику о том, что "управляшка" зарабатывает на жизнь где-то на стороне.



Услышав критику управляющей компании из президиума, кто-то зала выкрикнул, что не доволен работой этой организации в посёлке Сырский Рудник. Мол, этой зимой очень плохо управляющая компания чистила дворы от снега.



Получила на орехи и УК "Стахановская", которая, по мнению не представившегося представителя СОСа "Есенинский", только её дом ежегодно обкрадывает на 400 тысяч рублей. Также выступающая раскритиковала работу государственной жилищной инспекции, которая, по её словам, вяло реагирует на обращения горожан. А жаловаться есть на что: на липовые протоколы собраний собственников жилых помещений, на постоянно не работающие общедомовые приборы учёта ресурсов...



- Работу жилищной инспекции мы поправим, - пообещал разволновавшимся горожанам первый заместитель главы администрации области Юрий Божко.

