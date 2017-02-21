Общество

сегодня, 11:31

Больше двух десятков улиц Липецка останутся без воды и света

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#ЛГЭК
Больше двух десятков улиц Липецка останутся без воды и света

В связи с производством ремонтных работ 22 февраля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Пришвина,

ул. Новотепличная,

ул. Ягодная,

ул. Раздольная,

л. Совхозная,

ул. Новая,

ул. Вольная,

ул. Ясная,

ул. Просторная,

ул. Утренняя,

ул. Отрадная,

ул. Лучистая,

ул. Металлург-1 СНТ.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Также в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 22 февраля с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Тульская,

ул. И.Франко,

ул. Курская,

ул. Минина,

ул. Восточная,

ул. Пожарского,

ул. Доменщиков,

ул. Лавочкина,

СНТ «Сокол-1»,

СНТ «Строитель»,

СТ «Ударник».

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.

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#ЛГЭК

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