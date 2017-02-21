сегодня, 11:31
Больше двух десятков улиц Липецка останутся без воды и света
В связи с производством ремонтных работ 22 февраля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
ул. Пришвина,
ул. Новотепличная,
ул. Ягодная,
ул. Раздольная,
л. Совхозная,
ул. Новая,
ул. Вольная,
ул. Ясная,
ул. Просторная,
ул. Утренняя,
ул. Отрадная,
ул. Лучистая,
ул. Металлург-1 СНТ.
Подвоз воды: по заявкам жителей.
Также в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 22 февраля с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
ул. Тульская,
ул. И.Франко,
ул. Курская,
ул. Минина,
ул. Восточная,
ул. Пожарского,
ул. Доменщиков,
ул. Лавочкина,
СНТ «Сокол-1»,
СНТ «Строитель»,
СТ «Ударник».
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.