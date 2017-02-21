Липецкие чиновники заказали пиар без эротики

Публикации оценили в 522 000 рублей.

Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области объявило тендер услуги по подготовке и размещению информации о социально-экономическом развитии региона в печатном издании. Годовой «абонемент» чиновники оценили в 522 375 рублей.



Услуги пиара включат в себя сбор информации, подготовку публикаций в издании о социально-экономическом развитии регионов. Кроме того, подрядчик выполнит допечатную подготовку: проверку содержания на соблюдение законов России, редактирование материалов, корректуру и верстку, подготовку иллюстраций. Заказные материалы будут печататься в верхней или центральной части полосы газеты.



Сроки подготовки и содержание информацию согласовываются с заказчиком и выполняются по его заявке. В условиях тендера отмечается, что издание-претендент на исполнение услуг не должно размещать у себя статьи и фотографии эротического содержания.



Добавим, что услуги оплатит бюджет Липецкой области.