Общество

сегодня, 11:32

Липецкие чиновники заказали пиар без эротики

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#Тендер #пиар #закупка
Липецкие чиновники заказали пиар без эротики

Публикации оценили в 522 000 рублей.

Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области объявило тендер услуги по подготовке и размещению информации о социально-экономическом развитии региона в печатном издании. Годовой «абонемент» чиновники оценили в 522 375 рублей.

Услуги пиара включат в себя сбор информации, подготовку публикаций в издании о социально-экономическом развитии регионов. Кроме того, подрядчик выполнит допечатную подготовку: проверку содержания на соблюдение законов России, редактирование материалов, корректуру и верстку, подготовку иллюстраций. Заказные материалы будут печататься в верхней или центральной части полосы газеты.

Сроки подготовки и содержание информацию согласовываются с заказчиком и выполняются по его заявке. В условиях тендера отмечается, что издание-претендент на исполнение услуг не должно размещать у себя статьи и фотографии эротического содержания.

Добавим, что услуги оплатит бюджет Липецкой области.
1 768
#Тендер #пиар #закупка

Комментарии (1)

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липчанин

сегодня, 11:57
"сроки подготовки и содержание информацию согласовываются с заказчиком" - эх,грамотеи.
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