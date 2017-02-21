Главным богатством мэра Иванова стал человек

Не Путин и не Королёв, а не названный им среднестатистический житель города.



- Радует, что все больше горожан участвуют в благоустройстве города. Каждый посильный вклад в общее благо чрезвычайно ценен, - подчеркнул глава Липецка.



- Человек - это наше главное богатство! - резюмировал Сергей Иванов.



Сегодня в ККЗ "Унион" состоялось заседание расширенной коллегии администрации Липецка, посвященное обсуждению итогов социально-экономического развития муниципалитета в 2016 году.Глава Липецка Сергей Иванов сломал традицию предыдущего мэра Гулевского, не став делегировать полномочия докдачика никому из своих заместителей. Встав за трибуну, Иванов доложил о состоянии дел в городе, главой администрации которого является вот уже полных 13 месяцев.Из доклада следовало, что вопреки общероссийской тенденции экономика муниципалитета выросла в прошлом году на 6% по сравнению с 2015-м годом. Организациями всех форм собственности освоено 63,6 млн рублей инвестиций, или 116% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Инновационной продукции произведено на 14,9% больше, чем в 2015 году. 75% продукции выпущено одним предприятием - Новолипецким комбинатом. Мэр констатировал, что Липецк остаётся городом с моноэкономикой. Чиновники желают увидеть на 270 га пустующих земель промназначения технопарк, где должены появиться инвесторы. По планам мэрии, они инвестирует в создание новых рабочих мест 100 млрд рублей.Бюджет города по расходам был использован полностью. А вот по доходам в казну недобрано 2% запланированных средств несмотря на то, что в мэрии перевыполнили план по налогу на доходы физических лиц и по земельному налогу. Впрочем, в зачет действующей администрации можно поставить то, что в прошлом году доходы муниципального бюджета за счёт поступлений из областного и федерального бюджетов выросли на миллиард рублей. В итоге впервые бюджет муниципалитета перевалил за отметку в 10 млрд рублей.Удивительно, но из доклада следовало, что по крупными и средним предприятиям города зарплата выросла на 5,9%, составив 32,8 тысяч рублей. С другой стороны, упала доля официальной безработицы: с 0,6% в 2015 году до 0,4% в прошлом (в то же время в "гаражной экономике", то есть без официального трудоустройства, по словам того же Сергея Иванова, работает 50 тысяч человек, или каждый десятый горожанин).В малом и среднем бизнесе официально задействованы 114 тысяч человек, или треть трудоспособного наседения. Глава Липецка надеется на то, что самозанятое население будет активнее покупать патенты, так как все полученные средства от этого вида налогообложения попадают в муниципальный бюджет.- Наша цель - "обелить" экономику города, - заявил мэр.В Липецке в эксплуатацию введены 554,7 кв.м. жилья - на уровне позапрошлого года. На ремонт дорог потрачено 200 млн рублей (на эти средства обновлены 39 объектов при этом более 50% дорог в городе по прежнему не соответствуют ГОСТам).- Нуждается в обновлении парк муниципального пассажирского транспорта. В этом году по лизингу мы приобретем 20 единиц автотранспорта, - сказал мэр. - К 2020 году мы должны обновить парк муниципального и коммерческого пассажирского транспорта на 80 процентов.В Липецке не удалось переломить отрицательный тренд в демографии. Так, из расчёта на тысячу горожан родилось 12,4 человек, умерло - 12,7. Впрочем, в мэрии считают, что пропаганда здорового образа жизни сделает своё дело, и доля горожан, отказавшихся от вредных привычек, вырастет настолько, что показатели смертности не будут такими угрожающим, как сейчас. В частности, количество липчан, занимающихся спортом в возрасте от 3 лет, увеличилось до 33%. Прирост рождаемости сохранил потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 2 до 3 лет. Для сокращения дефицита мест в детсадах мэрия будет продолжать строить детские сады и ратует за приход в эту сферу деятельности частного бизнеса.Основными направлениями работы в этом году мэрия выбрала доведение до 63% доли дорог до соответствующих ГОСТам за счёт того, что Липецк попал в соответствующую федеральную программу и получит из федерального центра почти миллиард рублей (ожидается ремонт 32 км магистралей), комплексное благоустройство дворовых территорий в микрорайонах (на это заложено 170 млн рублей), реконструкция парков, прилегающая к Комсомольскому пруду территория, Каменный лог.