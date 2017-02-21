Культура

33 минуты назад

Липецкие библиотекари встретились с Максимом Авериным

132
#библиотека #Максим Аверин
Липецкие библиотекари встретились с Максимом Авериным

Максим Аверин принимал активное участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью!"

Централизованная библиотечная система Липецка победила в одном из пяти блоков онлайн-викторины от ведущих детских издательств. Викторина была размещена на официальном сайте Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и приурочена к Международному дню книгодарения.

Награждение победителей состоялось 18 февраля в Российской государственной детской библиотеке. Представителю Централизованной библиотечной системы Липецка вручили приз.

Церемония награждения состоялась в рамках встречи с популярным актером Максимом Авериным, который принимал активное участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!».

Фото https://vk.com/liplib
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
132
#библиотека #Максим Аверин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Танцы на крыше» собрали почти 900 участников
#фестиваль #танцы #хореография
«Танцы на крыше» собрали почти 900 участников

вчера, 17:00

Культура
Липчан призывают написать письмо солдату
#армия #солдат #23февраля
Липчан призывают написать письмо солдату

вчера, 16:50

Культура
В Липецке пройдут петушиные бои
#Масленица #бой #петух
В Липецке пройдут петушиные бои

вчера, 16:03

Культура