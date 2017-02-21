Культура
33 минуты назад
Липецкие библиотекари встретились с Максимом Авериным
Максим Аверин принимал активное участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью!"
Централизованная библиотечная система Липецка победила в одном из пяти блоков онлайн-викторины от ведущих детских издательств. Викторина была размещена на официальном сайте Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и приурочена к Международному дню книгодарения.
Награждение победителей состоялось 18 февраля в Российской государственной детской библиотеке. Представителю Централизованной библиотечной системы Липецка вручили приз.
Церемония награждения состоялась в рамках встречи с популярным актером Максимом Авериным, который принимал активное участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!».
Фото https://vk.com/liplib
Награждение победителей состоялось 18 февраля в Российской государственной детской библиотеке. Представителю Централизованной библиотечной системы Липецка вручили приз.
Церемония награждения состоялась в рамках встречи с популярным актером Максимом Авериным, который принимал активное участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!».
Фото https://vk.com/liplib