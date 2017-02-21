Общество

36 минут назад

Юные защитники Отечества поздравили дедушек и пап

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Юные защитники Отечества поздравили дедушек и пап

В Центральной городской детской библиотеке им. М.Пришвина состоялся праздничный концерт «Служу Отечеству!», посвященный празднику 23 февраля.

Своих дедушек, пап, братьев и друзей собрались поздравить малыши из групп раннего развития «ФилЛипОК» и арт-группы «Домисолька».

Юные читатели подарили папам и дедушкам веселые частушки, задорные танцы, а также стихи, посвященные Дню защитника Отечества.

Музыкальным подарком для всех гостей библиотеки стало выступление солистов образцового ансамбля народной песни «Журавушка» Кирилла Иголкина и Елизаветы Бондаренко. А самые смелые и сильные папы приняли участие в конкурсе «Папа может». Победителям достался самый лучший подарок – книги. Впрочем, ни один из собравшихся в библиотеке защитников Отечества не ушёл без подарка. Всех мужчин наградили медалями, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
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