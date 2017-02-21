Общество

сегодня, 10:26

34 торговые точки с сегодняшнего дня лишились лицензии на алкоголь

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#Алкоголь #контрафакт
34 торговые точки с сегодняшнего дня лишились лицензии на алкоголь

Причиной стала одна-единственная бутылка водки

17 магазинов, 2 закусочные и одно кафе с сегодняшнего дня не смогут продавать спиртное в Липецке.

Все они принадлежат одной фирме, а причиной приостановки деятельности по продаже алкоголя стала… одна-единственная бутылка водки, обнаруженная в магазине торговой сети.

Лишены лицензии и 14 магазинов, принадлежащие другой торговой сети за аналогичное нарушение.

Согласно законодательству, даже в случае нахождения одной сомнительной бутылки, торговая компания лишается возможности продавать горячительные напитки. Приостановление лицензии формально временное, оно вводится оно до решения суда об аннулировании или об отказе в аннулировании лицензии на спиртное. Впрочем, практика показывает, что право на торговлю алкоголем в таких случаях обычно отбирают.

7 534
#Алкоголь #контрафакт

Комментарии (7)

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вот

6 минут назад
гаражи рулят
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василий

34 минуты назад
Все время опаздываем лет на 15-20.
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Лара

36 минут назад
Еще бы ввели лицензию на продажу мясо-молочной продукции .Совсем было бы хорошо
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Плюмбум+

38 минут назад
А когда у администрации отберут несуществующую лицензию на руководство регионом?
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Липчанин

8 минут назад
а по чему не пишете название фирмы и магазинов?боитесь?
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ттт

8 минут назад
хорошая новость, только так и нужно бороться с контрафактом.
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#нетбарыгам

49 минут назад
Вот это правильно! По-капиталистически! Все по-честному!
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