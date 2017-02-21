34 торговые точки с сегодняшнего дня лишились лицензии на алкоголь

Причиной стала одна-единственная бутылка водки

17 магазинов, 2 закусочные и одно кафе с сегодняшнего дня не смогут продавать спиртное в Липецке.

Все они принадлежат одной фирме, а причиной приостановки деятельности по продаже алкоголя стала… одна-единственная бутылка водки, обнаруженная в магазине торговой сети.



Лишены лицензии и 14 магазинов, принадлежащие другой торговой сети за аналогичное нарушение.



Согласно законодательству, даже в случае нахождения одной сомнительной бутылки, торговая компания лишается возможности продавать горячительные напитки. Приостановление лицензии формально временное, оно вводится оно до решения суда об аннулировании или об отказе в аннулировании лицензии на спиртное. Впрочем, практика показывает, что право на торговлю алкоголем в таких случаях обычно отбирают.