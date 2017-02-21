сегодня, 10:26
34 торговые точки с сегодняшнего дня лишились лицензии на алкоголь
Причиной стала одна-единственная бутылка водки
17 магазинов, 2 закусочные и одно кафе с сегодняшнего дня не смогут продавать спиртное в Липецке.
Все они принадлежат одной фирме, а причиной приостановки деятельности по продаже алкоголя стала… одна-единственная бутылка водки, обнаруженная в магазине торговой сети.
Лишены лицензии и 14 магазинов, принадлежащие другой торговой сети за аналогичное нарушение.
Согласно законодательству, даже в случае нахождения одной сомнительной бутылки, торговая компания лишается возможности продавать горячительные напитки. Приостановление лицензии формально временное, оно вводится оно до решения суда об аннулировании или об отказе в аннулировании лицензии на спиртное. Впрочем, практика показывает, что право на торговлю алкоголем в таких случаях обычно отбирают.
вот
василий
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