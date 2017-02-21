Компания убитого бизнесмена отказалась ремонтировать липецкие дороги

Даже за солидное вознаграждение.

Комиссия УФАС России по Липецкой области рассмотрела заявление государственного заказчика по поводу уклонения подрядчика от исполнения контракта. На компанию ООО «ТехСпецСтрой» пожаловались из Хлевенского района.



Причиной обращение стало неисполнение обязательств по договору, заключенному на основании государственных торгов. Лотом выступил ремонт дорог по ул. Запрудная с. Введенка сельского поселения Введенский сельсовет, ул. Береговая, ул. Сосновая, ул. Некрасова, ул. Фрунзе, пер. Культуры, ул. Призаводская, проезд от ул. Юбилейная до ул. Матросова (через ул. Солнечная и ул. Надгорная), ул. Победы с. Хлевное сельского поселения Хлевенский сельсовет, ул. Светлая с. Новое Дубовое сельского поселения Ново-Дубовский сельсовет, ул. Лядное с. Елецкая Лозовка сельского поселения Елец-Лозовский. Электронные торги были проведены летом 2016 года, но проезжие части так и остались в прежнем состоянии. Добавим, что сумма контракта составила 4,7 млн рублей. Ремонт должен был начаться еще до осени, но компания не приступила к нему.



По этой причине заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Представитель подрядчика на заседание не явился. Напомним, что в компании ООО «ТехСпецСтрой» в последнее время неспокойно. Как ранее сообщал региональный СК, директор предприятия был убит в ноябре 2016 года. По подозрению в совершении преступления был задержан компаньон жертвы.



Комиссия УФАС приняла сторону администрации Хлевенского района и включила ООО «ТехСпецСтрой» в список недобросовестных поставщиков. Там предприятие будет находиться два года.