Лучшие допризывники — в Лебедянском районе

А ещё - в Становлянском районе и Правобережном округе Липецка.

В преддверии Дня Защитника Отечества состоялось торжественное закрытие зимнего этапа областной спартакиады допризывной молодежи среди обучающихся общеобразовательных учреждений Липецкой области.



Как сообщает центр патриотического воспитания населения Липецкой области, победителями стали: команда Становлянского муниципального района, занявшая III место в общекомандном зачете; команда Правобережного округа города Липецка, занявшая II место в общекомандном зачете и получившая спец приз от партнера мероприятия, команда Лебедянского муниципального района, занявшая I место в общекомандном зачете.



- Вы смогли доказать, что самые быстрые, сильные и меткие допризывники проживают на территории Липецкой области, - отметил директор Центра патриотического воспитания населения Липецкой области Иван Шишин.- Тренерский штаб показал свое умение воспитывать олимпийский резерв нашей страны. На протяжении спартакиады мы тщательно следили за ходом борьбы, объективно старались оценить ваши результаты. Сегодня мы можем сказать, что все участники показали себя настоящими мужчинами и пожелать всем удачи и новых свершений на спортивном поприще!



Фото патриот48.рф

