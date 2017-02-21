Пострадавший в аварии в метро парень завоевал «серебро» в Кубке Московской области

Ельчанин делает успехи в пауэрлифтинге.

Валерий Таганов из Ельца завоевал второе место в кубке Московской области по пауэрфлифтингу (среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).



- Эти соревнования были для меня самыми тяжелыми, - поделился Валерий Таганов. - Восстановление после операций проходит очень сложно. Смог выйти почти на тот уровень, который был до них. Впервые выступал в Московской области. Пока это самый крупный турнир для меня. Много спортсменов было действительно сильных. Очень рад, что занял 2 место. Есть куда стремиться.Большое спасибо всем, кто верит в меня и поддерживает.



Валерий не собирается останавливаться на достигнутом. Как рассказал парень GOROD48, уже в этот четверг он едет на очередные соревнования — на кубок Дикуля в Москву.



Валерий Таганов является пострадавшим в аварии в московском метрополитене. Катастрофа произошла 15 июля 2014 года в 08:39 на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. В результате аварии, которая стала крупнейшей в истории метро в России по причинам техногенного характера, погибли 24 человека, среди них - уроженка Задонска. Ельчанин Валерий Таганов в результате остался инвалидом.



Фото предоставлено Валерием Тагановым из личного архива.

