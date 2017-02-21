Происшествия

сегодня, 08:48

На дорогах области понедельник прошел спокойно

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#авария #ДТП
На дорогах области понедельник прошел спокойно

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 февраля инспекторы ГИБДД выявили 1197 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 77, детских удерживающих устройств-6, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 56.
1 269
#авария #ДТП

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29 минут назад
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