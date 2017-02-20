Ушуисты из Данкова завоевали три медали в международном турнире с участием 20 стран (ФОТО)

Триумфом бойцов из нашей области завершился международный турнир по ушу-саньда «Московские звезды», завершившийся в столице.

Размах состязаний был велик – 20 стран, 730 спортсменов. На этом фоне выступление нашей сборной, за которую выступали ушуисты из районного Данкова, нужно признать отличным – два «золота» и одна «бронза».



Не знали себе равных в боях Сергей Захарычев и Алина Вялых. Третье место заняла Маргарита Фалеева.





Неплохо выступили наши спортсмены и в ушу-таолу, т.е. в показательных выступлениях. Юлия Божкова заняла высокое 7-е место в дисциплине «цзяньшу», где демонстрируются движения с мечом. 11-е место в этой же дисциплине заняла Валерия Цандекова.







Спортсменов подготовили Геннадий и Артем Шаталовы.







Впереди у наших спортсменов чемпионат и первенство России по ушу- 23 по 28 февраля в Московском дворце ушу.





