Общество

3 минуты назад

Ушуисты из Данкова завоевали три медали в международном турнире с участием 20 стран (ФОТО)

#Ушу #ушу-саньда
Ушуисты из Данкова завоевали три медали в международном турнире с участием 20 стран (ФОТО)

Триумфом бойцов из нашей области завершился международный турнир по ушу-саньда «Московские звезды», завершившийся в столице.

Размах состязаний был велик – 20 стран, 730 спортсменов. На этом фоне выступление нашей сборной, за которую выступали ушуисты из районного Данкова, нужно признать отличным – два «золота» и одна «бронза».

Не знали себе равных в боях Сергей Захарычев и Алина Вялых. Третье место заняла Маргарита Фалеева.

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Неплохо выступили наши спортсмены и в ушу-таолу, т.е. в показательных выступлениях. Юлия Божкова заняла высокое 7-е место в дисциплине «цзяньшу», где демонстрируются движения с мечом. 11-е место в этой же дисциплине заняла Валерия Цандекова.

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Спортсменов подготовили Геннадий и Артем Шаталовы.

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Впереди у наших спортсменов чемпионат и первенство России по ушу- 23 по 28 февраля в Московском дворце ушу.

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#Ушу #ушу-саньда

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