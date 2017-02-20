Любовь Яскевич в Ижевске добыла «недостающую» медаль

Из Ижевска наша спортсменка уехала с полным комплектом наград.

Любовь Яскевич в чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия в Ижевске выступила в своем коронном упражнении – ПП-2, т.е. стрельбе из пистолета с 10 метров.

Именно в этой дисциплине она защищала честь нашей страны на Олимпиаде-2012 в Лондоне и остановилась в шаге от пьедестала на 4-м месте.

В Ижевске Яскевич была одной из лучших, и в итоге получила «серебро». В квалификации наша спортсменка выбила 381 очко из 400 возможных, а затем показала второй результат в финале 241,9.

Лучше стреляла только Виталина Бацарашкина из Омска, которая была самой меткой и в квалификации – 381 очко, и в финале – 245,3.

Отметим, что Яскевич в Ижевске завоевала полный комплект наград: «золото» Всероссийских соревнований в командном упражнении «AIR-50» (пистолет) в паре со своим родным братом Алексеем; «бронзу» чемпионата России в стрельбе из пневматического пистолета с 50 метров. К последнему дню недоставало лишь «серебра», и оно было добыто.