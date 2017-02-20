Елена Коробкина выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике

В России нашей титулованной бегунье становится просто тесно.

Липецкая бегунья Елена Коробкина, собирающаяся выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, подтвердила, что в России ей становится тесно.

В зимнем чемпионате страны, который прошел в легкоатлетическом манеже ЦСКА, липчанка не знала себе равных на дистанции 3 000 метров и завоевала «золотую» медаль.

Елена ушла в отрыв метров за 700 до финиша и в дальнейшем не утрачивала лидерских позиций. Единственной, кто серьезно пытался ее настичь была Екатерина Ивашова из Москвы, но и та в итоге отстала на полсекунды. Победный результат Коробкиной - 8 минут 59,34 секунды. «Серебряная» Ивашова прибежала к финишу за - 8.59,84. Еще почти на секунду отстала Анна Ильина (Москва/Чувашия) - 9.00,73.

Добавим, что Коробкина в этом сезоне побеждает на всех крупных соревнованиях, в которых участвует. Две недели назад она выиграла престижные соревнования «Русская зима» на той же дистанции.

Если Международная федерация легкой атлетики (IAAF) удовлетворит ходатайство российских спортсменов, согласных выступать под нейтральным флагом, то липчанка, сможет выступить в чемпионате Европы в помещении в столице Сербии Белграде с 3 по 5 марта и получить там новый вызов, которого она, безусловно, достойна.Тем более, что в 2015 году Елена уже побеждала на Евро.



Медаль Коробкиной стала единственной для липчан в чемпионате России. Многого ждали от чемпиона страны на дистанциях 100 и 200 метров Дениса Огаркова. Но в забеге на 60 метров наш спринтер занял лишь 6-е место – 6,79. Победил здесь Руслан Перестюк из Краснодарского края – 6,66.

Марина Пантелеева заняла 10-е место на тех же 60-ти метрах – 7,52. Результат чемпионки Марии Вручинской из Москвы – 7,40.

На 400-метровке Яна Глотова и Андрей Ефремов по итогам квалификационных забегов не смогли пробиться в финалы.