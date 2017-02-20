Общество

сегодня, 22:14

С липецкого номера обманули димитровградского пенсионера

2 156
#мошенничество #
С липецкого номера обманули димитровградского пенсионера

В дежурную часть обратился 61-летний житель поселка Мулловка. Мужчина решил купить дом с помощью известного сайта объявлений.

Он позвонил продавцу по указанному в объявление номеру телефона. Продавец предложил покупателю посмотреть недвижимость, но только после предоплаты, мол, желающих купить этот дом уже много. Покупатель, не раздумывая, перечислил 10 000 рублей на его счет. После этого продавец перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что номер телефона, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Липецкой области. По данному факту проводится проверка, сообщает издание "Три сосны".
2 156
#мошенничество #

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мамочка

42 минуты назад
Во страсть ,видно у мужика денег много. Пусть и мне перечислит,для него мелочь,а мне приятно...
ответить

Боцман

21 минуту назад
В Мулловке живут муллы и ишаны.
ответить

Еще в рубрике

Ушуисты из Данкова завоевали три медали в международном турнире с участием 20 стран (ФОТО)
#Ушу #ушу-саньда
Ушуисты из Данкова завоевали три медали в международном турнире с участием 20 стран (ФОТО)

11 минут назад

Общество
Православные Ельца начали отмечать Масленицу - сырную седмицу
#Масленица #
Православные Ельца начали отмечать Масленицу - сырную седмицу

сегодня, 21:28

Общество
«ЛГТУ-Липецк» победу в «студенческом дерби» умудрился обратить в поражение
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
«ЛГТУ-Липецк» победу в «студенческом дерби» умудрился обратить в поражение

сегодня, 21:25

Общество