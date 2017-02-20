Общество
сегодня, 22:14
С липецкого номера обманули димитровградского пенсионера
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В дежурную часть обратился 61-летний житель поселка Мулловка. Мужчина решил купить дом с помощью известного сайта объявлений.
Он позвонил продавцу по указанному в объявление номеру телефона. Продавец предложил покупателю посмотреть недвижимость, но только после предоплаты, мол, желающих купить этот дом уже много. Покупатель, не раздумывая, перечислил 10 000 рублей на его счет. После этого продавец перестал выходить на связь.
Полицейские установили, что номер телефона, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Липецкой области. По данному факту проводится проверка, сообщает издание "Три сосны".
Полицейские установили, что номер телефона, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в Липецкой области. По данному факту проводится проверка, сообщает издание "Три сосны".
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Мамочка
Боцман