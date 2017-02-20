Общество

25 минут назад

Липецкие школьники поздравили ветеранов с 23 февраля

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#23февраля #ветераны #школьники
Липецкие школьники поздравили ветеранов с 23 февраля

Дети исполнили песни военных лет.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в преддверии Дня Защитника Отечества в Октябрьском отделе социальных прав и гарантий областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» состоялся праздник для ветеранов, заслуженных деятелей культуры города и военнослужащих в запасе.

Учащиеся и педагоги Дома Творчества "Октябрьский" приняли участие в праздничной программе. Как отмечают организаторы мероприятия, гости с удовольствием пели вместе с участниками вокальных коллективов песни военных лет, слушали стихотворения в исполнении юных учащихся и смотрели выступления хореографического ансамбля.

Фото doal.ru
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#23февраля #ветераны #школьники

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