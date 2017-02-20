«ЛГТУ-Липецк» победу в «студенческом дерби» умудрился обратить в поражение

Три пропущенных гола во втором тайме сыграли свою зловещую роль.

Сегодня на площадке липецкого технического университета в матче высшей лиги мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк» принимал питерский «Политех». Игра выдалась богатой на голы, но в споре двух студенческих команд сильнее оказались гости с берегов Невы – 7:6.

В матче первого круга липчане проиграли питерцам на их поле 4:7, и надеялись на реванш в своих стенах.

Однако начало матча выдалось для подопечных Алексея Панфилова удручающим – не успела секундная стрелка сделать один оборот по циферблату, а в воротах хозяев побывал первый мяч. Счет в первой же атаке «Политеха» открыл будущий главный герой матча Георгий Потехин.

На 6-й минуте Александр Паламарчук сравнял счет, а на 8-й команды успели обменяться голами: у липчан отличился Александр Войнов, а у питерцев – Александр Катанэ. Обмен голами продолжался: на 12-й минуте «Политех» вновь вышел вперед после удара Никиты Курдюкова, но спустя всего две минуты Артем зайцев счет сравнял. На 17-й минуте Потехин забил свой второй мяч, и питерцы склонили чашу весов в свою пользу – 4:3. Но на последних секундах тайма Эдуард Гуляев заставил команды уйти на перерыв при равном счете – 4:4.

Второй тайм для «ЛГТУ-Липецка» сложился, как сюжет печальной повести. Как говорится, счастье было так возможно… На 36-й минуте Войнов оформил «дубль» и вывел нашу команду вперед, а на 47-й Александр Ролдугин реализовал 10-метровый – 6:4. Казалось, что липчанам ничего не сможет помешать победить, и за оставшиеся 14 минут гости, у которых к тому же закончился лимит фолов, ничего уже не смогут поделать.

Но «Политеху» для спасения и счастливой концовки хватило… двух минут. Катанэ забил спустя минуту гола Ролдугина – 6:5, а на 48-й минуте ворота липчан дважды поразили Роман Адамов (тезка и однофамилец известного футболиста) и Потехин, в итоге оформивший хет-трик.

В запасе у липчан оставались 12 минут, но их не хватило. Итог – вместо победы, уже почти лежавшей в кармане – поражение.

В турнирной таблице «ЛГТУ-Липецк» по-прежнему занимает 7-е место среди 13 команд. Теперь 25 февраля липчане примут лидера турнира столичный «Спартак»