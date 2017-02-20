Карантин в липецких школах завершится 26 февраля

Если не объявят новый.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в общеобразовательных учреждениях №10, 17, 49, 51 (средние и старшие классы), 63, 66, 70 (средние и старшие классы) полностью приостановлен образовательный процесс по 20 февраля. В школах №8, 18, 31, 51 (начальные классы), 69, 77 карантин продлится по 22 февраля, в начальных классах школы №70 – по 23 февраля. В гимназии №12, школах №25, 52 занятий не будет по 26 февраля.



Кроме того, в 65 классах 21 общеобразовательного учреждения образовательный процесс приостановлен частично.



В гимназии №1 приостановлены занятия в 14-ти классах, в общеобразовательных учреждениях №3 – в 3 –х, №4 – в 2-х, №5 – в 1-ом, №6 – в 1-ом, №9 – в 5-ти, №11 – в 5-ти, №14 – в 1-ом, №16 – в 2-х, №19 – в 1-ом, №20 – в 1-ом, №23 – в 5-ти, №24 – в 1-ом, №28 – в 1-ом, №29 – в 6-ти, №41 – в 1-ом, №45 – в 1-ом, №46 – в 1-ом, №59 – в 3-х, №62 – в 2-х, №64 – в 2-х, №65 – в 6-ти.



Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции.